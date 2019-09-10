Алматы. 10 сентября. КазТАГ — Дни России пройдут в Нур-Султане, Алматы и Караганде, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В рамках Дней культуры Казахстана в России состоялась встреча министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой c заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой. (…) Замминистра культуры РФ и министр культуры и спорта РК обсудили организационные вопросы, связанные с проведением Дней России в Казахстане (7-11 октября, Нур-Султан, Алматы, Караганда), а также первого заседания подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны отметили заинтересованность в наращивании двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обсудили ряд совместных мероприятий на следующий год.

Раимкулова акцентировала внимание на проведении конкурсов для фольклорных коллективов, театральных мастер-классов и семинаров, а также пригласила российских артистов принять участие в международных фестивалях Astana Piano Passion и The Spirit of Tengri.

В свою очередь Манилова предложила рассмотреть возможность организации в 2020 году мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в частности, по линии музеев.