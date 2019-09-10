Сможет ли НСОД убрать ограничители на пути к либеральной демократии? 10.09.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 40 0 Марат Шибутов о пяти направлениях политического реформирования Похожие материалы: НСОД – это не НКВД Посредников между поставщиками из областей и торговыми сетями Алматы предлагает убрать НПП «Старт НСОД: одинокий президент желает посоветоваться». «Кто из деятелей казахской истории достоин 54-метрового монумента?». «Продюсер Баян Алагузова публично ответила режиссеру Ермеку Турсунову» Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, убежден Токаев Ермурат Бапи покинул партию ОСДП