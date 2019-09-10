В Нур-Султане замакима района «Алматы» подозревается в получении взятки в размере Т5 млн

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Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ — В Нур-Султане заместитель акима района «Алматы» подозревается в получении взятки в размере Т5 млн, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении заместителя акима района «Алматы» Нур-Султана по подозрению в получении взятки и директора частной компании за дачу взятки указанному должностному лицу», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По данным агентства, замакима района подозревается в получении взятки в размере Т5 млн от директора частной компании за общее покровительство при подписании актов выполненных работ по договору о госзакупах работ по обслуживанию освещения района.

«Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом», — резюмируется в сообщении.

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