Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду продолжает дешеветь в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,1, а продажи – Т387.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т385,7, а продают по Т387,3.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,2, а продажи – Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т385,89.