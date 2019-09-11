Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Лжеполицейского подозревают в вымогательстве Т1 млн за прекращение дела в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«33-летний безработный житель мегаполиса – гражданин Ж., представившись сотрудником полиции, требовал у женщины Т1 млн за, якобы, прекращение досудебного расследования в отношении ее сына. (…) Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 190 (мошенничество) УК РК. В отношении подозреваемого – гражданина Ж. сотрудниками полиции проведены оперативные и специальные мероприятия. Факт передачи денег зафиксирован в одной из столовых города. После получения денежных средств в сумме Т990 тыс. гражданин Ж., выдававший себя за сотрудника полиции, был задержан», — сообщил начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Айдын Кабдулдинов в среду.

По его словам, сын этой женщины на самом деле проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, о чем злоумышленник узнал от ее знакомых.

«Он решил воспользоваться ситуацией в свою пользу и созвонился с матерью подозреваемого. Представившись сотрудником полиции, фигурант сообщил, что ее сын, якобы, может избежать наказания и уйти от уголовной ответственности. За свои «услуги помощи» незнакомец потребовал с женщины крупную сумму денег», — рассказал начальник управления.

Он отметил, что женщина незамедлительно обратилась с заявлением в управление собственной безопасности ДП Алматы.

«Проверив информацию, выяснилось, что «помогайка» не является сотрудником органов внутренних дел», — резюмировал Кабдулдинов.