Мажилис одобрил ратификацию рамочного соглашения с Северным инвестбанком

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мажилис одобрил ратификацию рамочного соглашения с Северным инвестиционным банком (СИБ).

«Соглашение позволяет открыть деятельность СИБ для финансирования инвестиционных проектов в Республике Казахстан. Уставной капитал СИБ составляет 6,142 млрд евро, который формируется платежами стран-членов: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция. Займы предоставляются сроком до 25 лет, порядка 20% займов банка предоставляется странам, не являющихся его постоянными членами. Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются такие сектора как энергетика, зеленая экономика, телекоммуникации, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение и малый и средний бизнес (МСБ)», — сказал министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил, что ратификация не потребует дополнительных трат из бюджета страны.

«Соглашением устанавливаются нормы, не предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, в частности, по конвертируемости валюты и переводов денежных средств, проведению тендеров, а также освобождению активов и доходов СИБ от налогообложения. Эти условия являются стандартными для международных организаций, соглашение не требует внесения членских взносов и других обязательных платежей из бюджета. Ратификация соглашения не повлечет социально-экономических и правовых последствий», — добавил он.

Депутаты мажилиса ратификацию соглашения одобрили.

Напомним, 4 октября 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что правительство Казахстана намерено внести на рассмотрение президента проект указа «О подписании рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан». Тогда отмечалось, что доходы СИБ планируют в Казахстане освободить от налогов.

29 ноября 2018 года проект закона «О ратификации рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующее деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан» был внесен на рассмотрение мажилиса.

Еще раньше, 11 сентября 2017 года МИА КазТАГ информировало о том, что СИБ может стать партнером Казахстана. Тогда в министерстве национальной экономики отмечали, что МНЭ и СИБ будут работать над заключением рамочного соглашения. При этом подробности переговоров не раскрывались.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.