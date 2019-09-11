Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ — Мадина Алимханова. Глобальный телекоммуникационный гигант Nokia может инвестировать $500 млн на внедрение 5G в Казахстане, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Среди проектов, которые находятся на стадии проработки – это внедрение высокоскоростной сети пятого поколения 5G. Предполагается, инвестор будет со стороны Финляндии, Nokia – почти $500 млн. 5G – это важный элемент искусственного интеллекта, даже операции хирурги могут проводить дистанционно при условии, что есть высокоскоростной интернет, который позволяет руководить скальпелем с другой точки планеты благодаря именно скоростной системе 5G», — сказал Даленов на заседании мажилиса в среду, отвечая на вопрос депутата мажилиса Александра Суслова о том, есть ли на сегодняшний день конкретные инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории Казахстана на условиях финансирования Северным инвестиционным банком (СИБ).

Министр пояснил, что конкретные проекты и их условия будут определены в ходе переговоров.

«Согласно данным Национальной компании KazakhInvest, перечень проектов собран, вообще, пул проектов превышает 1 млрд евро, но это, понятно, пул проектов. Конкретные проекты будут определяться в ходе переговоров, в ходе переговоров будет выявляться размер ставок, льготный период, преимущество для казсодержания, для отечественных поставщиков и другие условия», — добавил Даленов.

Ранее мажилис одобрил ратификацию рамочного соглашения между Казахстанлм и СИБ.

Напомним, 4 октября 2018 года МИА КазТАГ сообщало, что правительство Казахстана намерено внести на рассмотрение президента проект указа «О подписании рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан». Тогда отмечалось, что доходы СИБ планируют в Казахстане освободить от налогов.

29 ноября 2018 года проект закона «О ратификации рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующее деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан» был внесен на рассмотрение мажилиса.

Еще раньше, 11 сентября 2017 года МИА КазТАГ информировало о том, что СИБ может стать партнером Казахстана. Тогда в министерстве национальной экономики отмечали, что МНЭ и СИБ будут работать над заключением рамочного соглашения. При этом подробности переговоров не раскрывались.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.