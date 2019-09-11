Ожидается расширение штата загранучреждений Казахстана

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Ожидается расширение штата заграничных учреждений Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…): раздел 2 изложить в следующей редакции: министерство иностранных дел Республики Казахстан (1338), включая его ведомства, в том числе: загранучреждения – 873», — говорится в проекте постановления правительства.

Сейчас лимит штатной численности МИД составляет 1308, в том числе загранучреждений – 843.

«Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов – увеличение лимита штатной численности загранучреждений Республики Казахстан на 30 единиц (15 единиц за 2018 год и 15 единиц за 2019 год) во исполнение поручения президента Республики Казахстан», — уточнил в пояснительной записке к документу министр иностранных дел Бейбут Атамкулов.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 25 сентября.