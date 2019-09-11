Почти Т9 трлн планируют потратить на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» в 2020-2025 годы

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Почти Т9 трлн планируют потратить на реализацию государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в 2020-2025 годы, передает корреспондент агентства.

«Источниками финансирования реализации мероприятий и проектов программы предусматриваются: республиканский и местные бюджеты, средства международных финансовых организаций, государственно-частное партнерство (ГЧП), а также частные инвестиции на общую индикативную сумму Т8 999 093 млн», — говорится в паспорте программы.

Т5 544 437 млн из указанной суммы – средства республиканского бюджета, Т1 200 000 млн – местных бюджетов, Т1 177 683 – международных финансовых организаций, Т1 076 973 – ГЧП и частные инвестиции.

«В 2025 году планируется достижение следующих целевых индикаторов (к уровню 2019 года): 1) Суммарный вклад транспортной отрасли в рост ВВП за шестилетний период составит 2,78%; 2) В среднем за период реализации программы будет создано 9,2 тыс. постоянных и 82,6 тыс. временных рабочих мест; 3) Транспортоемкость экономики снизится на 5,1%; 4) Рост инвестиций в основной капитал в сфере «Транспорт и складирование» составит 41,5%; 5) Рост производительности труда в сфере «Транспорт и складирование» составит 23,7%; 6) Рейтинг Казахстана в индексе LPI (Эффективность логистики) Всемирного банка улучшится до 49 позиции; 7) Рейтинг Казахстана в глобальном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ по показателю «Качество инфраструктуры» улучшится до 54 позиции», — сказано целевых индикаторах программы.

В качестве задач указаны: 1. Инфраструктурное обеспечение территорий и транспортных связей между ними; 2. Содействие привлечению «Большого транзита» и реализации экспортной политики посредством развития эффективной транзитной, экспортной и логистической инфраструктуры; 3. Повышение технологической, научно-методической и ресурсной обеспеченности инфраструктурного комплекса; 4. Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков; 5. Повышение эксплуатационной и экологической безопасности транспортной инфраструктуры.

«Цель программы – содействие экономическому росту и повышению уровня жизни населения страны посредством создания эффективной и конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, развития транзита и транспортных услуг, совершенствования технологической и институциональной среды», — говорится в документе.

За разработку программы отвечает министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Проект постановления правительства об утверждении госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы вынесен на публичное обсуждение до 23 сентября.