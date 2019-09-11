Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Земли лесного фонда хотят изъять для реконструкции трассы Талдыкорган–Усть–Каменогорск, передает корреспондент агентства.

«Перевести земельные участки общей площадью 3,7934 га из земель лесного фонда КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению. Акиму Алматинской области в установленном законодательством РК порядке обеспечить предоставление РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» земельные участки, указанный в пункте 1 настоящего постановления для реконструкции участка 480–515 км автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган–Калбатау–Усть- Каменогорск», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно пояснительной записке, в случае принятия документа, комитет автодорог должен будет возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т2 266 770.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 24 сентября.