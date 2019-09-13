FlyArystan откроет авиабазу в Актобе

Алматы. 13 сентября. КазТАГ — Лоукостер FlyArystan откроет авиационную базу в Актобе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Казахстанский лоукостер будет базироваться еще в одном региональном городе Казахстана – в Актобе уже со II квартала 2020 года», — говорится в сообщении в пятницу.

В авиаперевозчике отметили, что авиабаза в Актобе – это будет первая база в Западном Казахстане, которая станет четвертой авиационной базой FlyArystan после Алматы, Нур-Султана и Караганды.

«Свою операционную деятельность первая бюджетная авиакомпания начала с двух 180 местных самолетов Airbus A320 в Алматы. До 2020 года лоукостер планирует расширить свой флот до 10 самолетов такого же типа воздушного судна», — следует из сообщения.

Президент и главный исполнительный директор АО «Air Astana» Питер Фостер отметил, что борты FlyArystan заполняются на 94% в среднем и это высокий показатель, который доказывает, что казахстанцы выбирают низкие тарифы и высокое качество.

«Отныне актюбинцам не придется путешествовать через Алматы или Нур-Султан, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Теперь благодаря FlyArystan местные жители смогут ежедневно и напрямую летать из точки А в точку Б по очень доступным ценам, сэкономив при этом свое драгоценное время. Благодаря двум самолетам, которые будут базироваться в этом замечательном городе, мы сможем осуществлять до 10-12 беспосадочным маршрутов», — проинформировал Фостер.

В свою очередь аким Актюбинской области Уразалин Ондасын считает международный аэропорт Актобе крайне привлекательным, так как регион граничит с двумя соседними странами, а также шестью областями Казахстана.

«Если только в прошлом году было привлечено около Т3 млрд инвестиций для развития туристических проектов на территории Актюбинской области, в этом году эта цифра выросла на 300%. Поэтому мы возлагаем большие надежды на доступную широкую маршрутную сеть и доступные тарифы FlyArystan и надеемся на двустороннее взаимовыгодное сотрудничество», — сказал глава Актюбинской области.