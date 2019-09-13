«Исчерпавший» «кредит политического доверия» Абдрахимов стал советником премьера РК

Нур-Султан. 13 сентября. КазТАГ – Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра РК, сообщает пресс-служба премьера.

«Распоряжением премьер-министра РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, Габидулла Абдрахимов с августа 2015 года по октябрь 2017 года и с июня 2018 по июль 2019 года был акимом Шымкента, с октября 2017 года по июнь 2018 года он занимал пост секретаря партии Nur Otan, а в период с января 2013 года по август 2015 года он был заместителем руководителя администрации президента (АП) РК.

В июле 2019 года на посту акима Шымкента Абдрахимова сменил экс-аким Отырарского района Туркестанской области Ерлан Айтаханов.

Незадолго до снятия с должности акима Шымкента Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором он, гуляя по улицам Лондона, назвал этот город «столицей мира», заявив, что казахстанцы должны жить и работать в Казахстане, а путешествовать по всему миру. Многие казахстанцы раскритиковали заявление чиновника, отмечая, что многие жители Казахстана не могут себе позволить путешествовать по миру, даже если будут работать ради этого всю свою жизнь. Также в социальных сетях распространилась фотография, на которой женщина европейской внешности лежит в купальнике на борту яхты рядом с человеком, похожим на Абдрахимова, а в подписи к фотографии называет этого мужчину «мужем».

Позже, комментируя увольнение акима третьего по важности города страны, руководитель АП РК Крымбек Кушербаев заявил, что Абдрахимов «получал поддержку и доверие руководства нашей страны», но, «к сожалению, он недостаточно осознал это». Поведение экс-акима Шымкента глава АП назвал в противоречащим «установке главы государства» и в целом подрывающим «авторитет власти», добавив, что «на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан».