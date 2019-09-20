Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т1 млн получили алматинцы за сообщение о фактах коррупции, сообщил первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Алматы Данияр Таумурат.

«За 8 месяцев текущего года для рассмотрения и принятия решений в call-центр антикоррупционной службы поступило 59 обращений. За достоверность сообщений о фактах коррупции в Алматы за 8 месяцев поощрено шесть лиц на общую сумму Т1,06 млн», — сказал Таумурат на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что вознаграждение, как правило, выплачивается тем гражданам, по сигналам которых состоялось судебное решение. Также обращающиеся должны указывать имя и фамилию, анонимные факты не рассматриваются.

Говоря о сотрудничестве антикоррупционной службы с населением, Таумурат отметил работу социальной мониторинговой группы (СМГ) Алматы – общественного движения, отслеживающего коррупционные случаи в различных сферах. Так, в августе текущего года СМГ провело мониторинг комплексного тестирования для кандидатов, поступающих в магистратуру, в ходе которого обнаружило множество нарушений.

«В тестировании приняло участие более 10 тыс. абитуриентов, при запуске в аудиторию было изъято более 7 тыс. мобильных телефонов, около 150 шпаргалок, 120 смарт-часов и калькуляторов, более 20 ноутбуков. В результате были аннулированы результаты около 270 кандидатов. Во время тестирования было обнаружено подставное лицо – благодаря дежурному проверяющему и представителю СМГ. Также были установлены нарушения со стороны представителей Национального центра тестирования – сотрудник центра после запуска кандидатов в аудиторию передала одному из кандидатов мультимедийное устройство. Информация была передана в Центр тестирования, по результатам рассмотрения было принято решение ее уволить», — уточнил первый замруководителя.

Также спикер сообщил, что в рамках превенции коррупционных преступлений и правонарушений в Алматы запущена «Интерактивная карта общественного контроля».

«На карту нанесены госучреждения и объекты, на которые выделяются бюджетные средства – школы, больницы, участки ремонта дорог и т.д. К примеру, если осуществляется некачественный ремонт дороги, гражданин может кликнуть этот объект на карте и указать подобный факт, и информация будет рассмотрена. Сейчас на карту уже нанесено порядка 538 объектов с указанием выделенных на них сумм из бюджета, вообще их будет более 800», — добавил Таумурат.