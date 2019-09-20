Казахстанский дизайнер возмущен макетом EXPO за Т500 млн в Нур-Султане

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанский дизайнер Олжас Мухамеди возмущен макетом EXPO за Т500 млн в Нур-Султане.

«Зашел в EXPO, посмотрел макет за Т500 млн. Ужасно. Топорное исполнение. В тендере на этот макет, который меня не пропустили, я давал сумму в 10 раз меньше, но качество было бы в 100 раз лучше! Как я понял, сделала макет китайская или российская компания (…). Вот так вот, достар!» — написал Мухамеди на своей странице в соцсети.

При этом он отметил, что в тендере на создание макета участвовали всего две компании.

«Я не знаю, кто делал этот макет. Зимой они заказали новый макет. Там две компании еще участвовали, помимо нашей компании Ideal Design, – российская и китайская. Мы все документы собрали, но нас не допустили. А кто макет сделал, я не знаю, я просто его увидел на EXPO, где шар находится, на седьмом этаже», — пояснил он агентству КазТАГ в пятницу.

По мнению казахстанского дизайнера, в макете плохая детализация и имеются неточности в расположении зданий.

«Детализация плохая, не устраивает масштаб, и по географии неправильно здания стоят, объекты расположены как попало, некрасиво смотрится. Потом он очень дешевый – сделан из дешевых материалов», — высказал Мухамеди свои критические замечания.

Он считает, что проще создать новый макет, чем доработать тот, что сейчас представлен на EXPO.