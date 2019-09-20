Штрафом отделалась заведующая детсадом в Жамбылской области за хищение свыше Т600 тыс.

Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ — Штрафом отделалась заведующая детским садом в Жамбылской области за хищение свыше Т600 тыс., сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Департаментом антикоррупционной службы Жамбылской области окончено досудебное расследование в отношении заведующей детского сада «Бөбек» отдела образования акимата Мойынкумского района Абдрамановой Л.М. по факту хищения бюджетных средств. (…) 18 сентября приговором суда Мойынкумского района Абдрамановой Л.М. за хищение бюджетных средств назначено наказание в виде штрафа в сумме Т5,2 млн пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным агентства, она подозревалась в хищении денежных средств в сумме свыше Т600 тыс. путем необоснованного их перечисления со счета детского сада на свой личный карточный счет.