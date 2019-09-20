Актау. 20 сентября. КазТАГ — Забастовка водителей проходит на месторождении «Каражанбас» в Мангистауской области, сообщает lada.kz.

«Водители ТОО «Мобил Сервис Групп» остановили работу. По словам бастующих, 162 человека требуют повышения заработной платы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что подрядчики крупного нефтяного месторождения «Каражанбас» требуют повышения заработной платы на 100%.

«Мы получаем Т78 тыс. за 15 дней. Это очень маленькая сумма. До забастовки мы вели переговоры с руководством о повышении зарплаты, но нам только обещали. Пришлось приостановить работу. Нас 162 человека, у нас около 180 единиц спецтехники. Мы будем стоять до конца, до тех пор, пока нам не повысят заработную плату. Если уволят, то пусть увольняют. Сейчас мы ждем свое руководство и заместителя акима Форт-Шевченко», — сообщили рабочие ТОО «Мобил Сервис Групп».