Десять военных пострадали в результате взрыва боеприпасов в Арысе

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ — Десять военных пострадали в результате взрыва боеприпасов в Арыси, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) Казахстана.

«21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс), произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов-военнослужащих по контракту получили осколочные ранения», сообщили в оборонном ведомстве в субботу.

По информации министерства, военнослужащие госпитализированы в полевой госпиталь МО РК.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Напомним, 14 сентября в результате хлопка на складе боеприпасов в Арысе пострадали четыре военных-контрактника.