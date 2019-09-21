Нур-Султан. 21 сентября. казТАГ – Два казахстанских вольника завоевали олимпийскую лицензию, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Данияр Кайсанов (74 кг) завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио. Это стало возможным благодаря его выходу в матч за «бронзу» чемпионата мира, который в эти дни проходит в Нур-Султане. В утешительном раунде он провел одну схватку. Кайсанов оказался сильнее соперника из Кореи Сын-Чхоля Ли, которого он обыграл со счетом 6:0. Таким образом, Кайсанов не только завоевал лицензию, но и также будет бороться за бронзовую медаль мирового первенства в вечерней сессии, сегодня, 21 сентября. В поединке за третье место наш борец проведет поединок против французского борца Зелимхана Хаджиева», — говорится в сообщении в субботу.

По данным НОК, вторым, получившим путёвку в Токио, стал спортсмен Алишер Ергали.

«Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали вышел в полуфинал чемпионата мира в Нур-Султане. Это ему удалось в категории до 97 кг. В четвертьфинале он встретился с Батзулом Улзисайханом из Монголии. Ергали уверенно провел схватку, не отдав ни одного балла сопернику — 10:0. Это принесло ему путевку в полуфинал вместе с олимпийской лицензии. Ергали выполнил условие квалификации борцов на ОИ-2020 — войти в шестерку сильнейших на ЧМ. В полуфинале казахстанец встретится с россиянином Абдулрашидом Садулаевым», — сообщают в ведомстве.

В комитете напоминают, что теперь в активе сборной Казахстана 20 лицензий.