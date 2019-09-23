20 лет без «золота» на борцовских чемпионатах мира, Казахстан – третий в любительском боксе на планете после Узбекистана и России, аншлаг на хоккее в Алматы и серебряная медаль юного тяжелоатлета

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: медалей много, но только одна высшей пробы

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. Поскольку он был лишен статуса лицензионного, на нем не разыгрывались путевки на Олимпиаду, и участники боролись только за медали. Сборная Казахстана завоевала шесть наград – больше, чем любая другая. Но по количеству золотых (лишь одна) пропустила вперед себя команды Узбекистана и России (по три).

Из восьми наших боксеров, поехавших в Екатеринбург, до полуфиналов добрались шестеро. Только чемпион мира 2017-го Кайрат Ералиев (до 57 кг) и Закир Сафиуллин (до 63 кг) выбыли из борьбы на предыдущей стадии, проиграв соответственно узбеку и кубинцу – кстати, будущим чемпионам. Полуфиналистов из Узбекистана оказалось пятеро, из России – четверо, из Кубы и Англии – по трое.

Но предпоследний день чемпионата начался для наших ребят крайне неудачно. В первой сессии проиграли все три казахстанца, выходившие на ринг: Сакен Бибосынов (весовая категория до 52 кг) – Амиту Панголу из Индии; Турсунбай Кулахмет (до 75 кг) – Феликсу Марсиалу из Филиппин; Василий Левит (до 91 кг) – Хулио Кастильо из Эквадора. И если в последнем случае можно подвергнуть сомнению решение арбитров, то первые два наши боксера уступили своим соперникам почти без шансов. Вечерняя сессия началась с еще одного поражения: в категории до 69 кг (которая принесла Казахстану «золото» четырех последних Олимпиад) Аблайхан Жусупов уступил возрастному россиянину Андрею Замковому.

На снимке: Чемпион мира Бекзат Нурдаулетов

Эту черную полосу прервал Бекзат Нурдаулетов, хотя именно от него мало кто ожидал победы. Ведь ему противостоял кубинец Хулио ла Крус, действующий олимпийский чемпион и золотой медалист четырех предыдущих мировых первенств. Любящий боксировать с опущенными руками, он, видимо, слишком уверовал в свою непобедимость, стал пижонить, за что и поплатился: во втором раунде кубинец пропустил от Бекзата сильный удар левой, и рефери открыл счет. В заключительной трети поединка он смотрелся уже лучше, чем казахстанец, но нокдаун все же перевесил чашу весов в пользу Нурдаулетова. Следом на ринг должен был выйти Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг), однако его соперник из Австралии отказался от боя.

Таким образом, в финал пробились лишь два наших боксера и два кубинца, тогда как от Узбекистана в этой решающей стадии выступали четверо, а от России – трое. Причем оба казахстанца бились с узбеками, и эти два поединка завершали соревновательную программу ЧМ. Нурдаулетов вполне заслуженно выиграл свой бой: его удары были более точными и акцентированными, чем у его соперника Дильшодбека Рузметова. А вот Конкабаеву, которому противостоял высокий, мощный и сильно бьющий Баходир Жалолов (успешно выступающий и на профессиональном ринге), пришлось крайне тяжело, и его поражение было в общем-то ожидаемым.

Лишь четыре сборные увезли с ЧМ награды высшей пробы. Они и возглавили неофициальный командный зачет: Узбекистан – 3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, Россия – 3,0,1, Казахстан – 1,1,4, Куба – 1,1,1.

Борьба: что-то заждались мы чемпионов

В столице Казахстана завершился чемпионат мира. Его участники разыграли 30 комплектов наград (по 10 в вольной, греко-римской и женской борьбе), а также 108 путевок на летние Игры в Токио. Последние достались тем, кто вошел в «топ-6» в каждой из 18 олимпийских весовых категорий. Казахстанцы добыли в общей сложности 8 лицензий из 18 возможных – неплохой результат. Что касается наград, то их в активе наших спортсменов тоже в общем-то немало – 7, но, к сожалению, среди них нет ни одной золотой (три «серебра» и четыре «бронзы»). Поэтому в медальном зачете Казахстан стал лишь 14-м. Напомним, что последний раз представитель нашей страны становился чемпионом мира в уже далеком 1999-м, а после этого и на мировых первенствах, и на Олимпиадах ни разу в честь наших борцов не играл гимн республики.

Вольная борьба. Два казахстанца добрались до финальных схваток – Даулет Ниязбеков (олимпийская категория до 65 кг) и Нуркожа Кайпанов (до 70 кг). Однако там оба не смогли оказать достойного сопротивления соперникам из России и проиграли досрочно. В итоге они стали серебряными призерами. Потенциально более конкурентоспособный Нурислам Санаев (до 57 кг) в полуфинале уступил турку и довольствовался бронзовой наградой. Еще трое, Данияр Кайсанов (до 74 кг), Галымжан Усербаев (до 79 кг) и Алишер Ергали (до 97 кг), остановились в шаге от пьедестала почета, проиграв схватки за «бронзу». Олимпийские лицензии завоеваны в четырех весовых категориях из шести – до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг и до 97 кг.

На снимке: Даулет Ниязбеков (фото с сайта UWW)

Положение в неофициальном командном зачете (баллы начисляются за первые десять мест в каждом весе: за первое – 25, за второе – 20, за третье – 15 и т.д.): Россия – 165 очков, Казахстан – 93, Иран – 91, США и Индия – по 79, Грузия – 75.

Греко-римская борьба. В активе сборной Казахстана три медали: серебряную завоевал Корлан Жаканша (до 55 кг), бронзовые – Мирамбек Айнагулов (до 60 кг) и Алмат Кебиспаев (до 63 кг). Из этих трех наград только одна добыта в олимпийской весовой категории – это удалось Айнагулову. Он и Асхат Дильмухамедов (до 77 кг), проигравший в схватке за «бронзу», принесли Казахстану две путевки на летние Игры в Токио. За лицензии в еще четырех весовых категориях предстоит бороться на азиатском континентальном турнире.

«Топ-6» в неофициальном командном зачете: Россия – 132 очка, Узбекистан – 80, Грузия – 79, Иран – 75, Казахстан – 72, Япония – 65.

Женская борьба. Единственной среди наших девушек медалисткой стала Валентина Исламова, выступавшая в олимпийской категории до 50 кг – она завоевала «бронзу». Помимо нее, путевку на ОИ-2020 Казахстану принесла Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

«Топ-6» в неофициальном командном зачете: Япония – 137 очков, Россия – 108, США – 105, Китай – 102, Украина – 92, Казахстан – 53.

Футбол: начали с поражения на «Олд Траффорд»

Стартовал основной турнир Лиги Европы. Попавший в группу «L» чемпион Казахстана проводил свой матч в гостях с «Манчестер Юнайтед». Английские команды, участвуя во втором по престижности еврокубковом турнире, частенько играют резервными или полурезервными составами, и этот матч не стал исключением. Против «Астаны» вышло немало совсем еще молодых футболистов, а единственный гол, решивший исход поединка, забил нападающий Мэйсон Гринвуд, которому в начале октября исполнится 18 лет.

Казахстанский клуб действовал в основном от обороны, отвечая редкими контратаками. Правда, после перерыва его футболисты немного осмелели и стали чаще совершать вылазки на чужую половину поля. Тем не менее, игровое преимущество оставалось за «Манчестер Юнайтед». Правда, оно довольно долго не приносило результата, в чем есть заслуга и голкипера «Астаны» Ненада Эрича. Лишь на 73-й минуте хозяевам удалось распечатать его ворота. Итоговый счет – 0:1.

В другом матче этой группы сербский «Партизан» на своей домашней арене разошелся миром с голландским клубом «АЗ Алкмаар». Во втором туре 3 октября встретятся: «Астана» – «Партизан», «АЗ Алкмаар» – «Манчестер Юнайтед».

Тяжелая атлетика: медаль дебютанта и неудачи старожилов

В эти дни в Паттайя (Таиланд) проходит чемпионат мира. Пока в активе сборной Казахстана единственная медаль. Ее завоевал дебютант взрослого ЧМ 20-летний Игорь Сон, который выступал в самой легкой у мужчин весовой категории до 55 кг (неолимпийской). Заведомым фаворитом здесь считался олимпийский чемпион 2012-го и четырехкратный чемпион мира Ом Юн Чол из КНДР. Он и выиграл, причем очень легко, набрав в сумме двух упражнений 294 кг (128+166) – почти на тридцать килограммов больше, чем ближайшие преследователи. А вот за «серебро» и «бронзу» развернулась нешуточная борьба с участием Сона, еще одного казахстанца Арли Чонтея, а также штангистов из Саудовской Аравии, Вьетнама и Филиппин. В итоге Игорь с новым рекордом Казахстана 266 (120+146) кг занял второе место, выиграв один килограмм у саудита Мансура Аль-Салима. Что касается Чонтея, то он с суммой 263 кг (118+145) стал пятым.

На снимке: Игорь Сон (второй слева)

В такой же весовой категории до 55 кг, но у женщин (здесь она уже является олимпийской) за чертой призеров осталась Зульфия Чиншанло. То, что она проиграет двум китаянкам, причем довольно много, вполне ожидалось, но уж «бронзу»-то наша титулованная спортсменка должна была брать. Однако, не справившись с 95 кг в рывке и реализовав лишь один подход в толчке, она с суммой 213 кг (93+120) пропустила вперед себя еще и филиппинку Гидилин Диас. А результат ставшей чемпионкой Ляо Сиюнь – 227 кг (98+129).

Вчера на помост вышел Ниджат Рахимов (до 81 кг). Золотой медалист Олимпиады-2016 давно не показывает сколько-нибудь высоких результатов, вот и теперь он выступал лишь в третьей по силе группе «С», что свидетельствует о низком уровне готовности. В итоге он занял лишь 17-е место, проиграв в сумме победителю-китайцу аж 44 кг.

Хоккей: «Алматы-Арена» оказалась для «Барыса» счастливой

Поскольку в спорткомплексе «Барыс-Арена» на прошлой неделе проходил чемпионат мира по борьбе, руководство хоккейного клуба решило провести домашние матчи в Алматы. И не прогадало: во-первых, оба поединки собрали аншлаг (каждый раз на трибунах было более 12 тысяч зрителей), а, во-вторых, воодушевленный такой поддержкой «Барыс» одержал две победы, при этом не пропустив в свои ворота ни одной шайбы.

Первыми из гостей опробовали лед «Алматы-Арены» хоккеисты московского «Спартака». На протяжении более чем получаса игрового времени на табло сохранялись нули, но стоило «Барысу» впервые в матче получить численное большинство, как Дастин Бойд открыл счет. Удвоил его спустя три минуты Корбэн Найт. А в начале заключительного периода Бойд повторно реализовал численное преимущество своей команды – 3:0.

Спустя два дня в Алматы приехал один из лидеров Восточной конференции – челябинский «Трактор». В этом матче ключевым стал двухминутный отрезок в начале второго периода. Сначала Роман Старченко отличился после выхода один на один с голкипером, а затем при игре в большинстве Ииро Пакаринен мощным щелчком забил второй гол. Гости имели немало возможностей отыграться: они получили пятиминутное численное превосходство, играли в формате «пятеро против трех», но ворота «Барыса» снова остались «сухими» – 2:0.

После двух этих побед казахстанский клуб поднялся на 6-е место в Восточной конференции. В его активе 10 очков после восьми проведенных матчей.

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