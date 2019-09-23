КЧС о пожаре в Баянаульском нацпарке: Ситуация находится под контролем

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Ситуация с тушением пожара в Баянаульском национальном парке в Павлодарской области находится под контролем, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«23 сентября в 8.15 аким области Болат Бакауов и начальник ДЧС Ернур Утегенов с целью мониторинга места пожара совершили облет на борту МИ-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД. В ходе облета установлено, что лесостепной пожар угрозы населенным пунктам не представляет. Ситуация находится под контролем», — сообщил в понедельник официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он уточнил, что ориентировочная площадь пожара составляет 93 га.

«Всего в тушении и ликвидации пожара задействованы порядка 500 человек и 120 единиц техники ДЧС области, государственного учреждения нацпарка, добровольного противопожарного формирования и вертолет МИ-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД для тушения в труднодоступной местности», — добавил Нурахметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области горит Баянаульский нацпарк. Отмечалось, что пожар тушат около 90 человек и 11 единиц техники.