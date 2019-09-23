Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,1, а продажи – Т387,5.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386,1, а продают по Т387,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,5, а продажи – Т387,3.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т386,7.