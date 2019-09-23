О ситуации с пожарами в Баянаульском районе Павлодарской области рассказали в ДЧС

Павлодар. 23 сентября. КазТАГ — О ситуации с пожарами в Баянаульском районе Павлодарской области рассказали в департаменте по ЧС (ДЧС) области, передает корреспондент агентства.

«Сигнал о пожаре в Торайгырском сельском округе Баянаульского района поступил вчера в 12.40. На участке Жамбакты произошел лесной пожар, на который сразу были направлены силы и средства пожарного подразделения Баянаульского нацпарка и подразделений района. Пожар произошел на кварталах 43, 44, 48, 49 территории Баянаульского нацпарка, ориентировочно площадь пожара составила 93 га», — сообщил в понедельник начальник департамента по ЧС (ДЧС) Павлодарской области Ернур Утегенов.

Также он сообщил, что, помимо лесного пожара на участке Жамбакты, на территории Баянаульского района были зафиксированы пять фактов возгорания в сельских округах. Первый сигнал поступил из Куркулинского сельского округа 21 сентября.

«Это Бирликский – 51 га, Каратомарский – 17, Куркелинский – 283, Кызылтауский – 69, Аксанский – 9 га. Это предварительные цифры с учетом двух облетов. Три из них потушили вчера, два локализованы и ликвидированы сегодня. Сейчас идет работа по определению площади возгорания. Открытого возгорания нет, признаков распространения пожара нет, обстановка стабильная. Пострадавших от пожара нет. Угрозы для населенных пунктов, как вчера, так и сегодня, нет», — заявил начальник ДЧС.

Большую площадь пожара он объяснил тем, что вчера температура воздуха поднималась до +29, а ветер составлял от 20 до 24 метров в секунду.

«Сегодня скорость ветра составляет 10 метров в секунду. Новых очагов в данном месте пожара не имеется. Пожар на лесной территории в Жамбакты тушили 138 человек и 38 единиц техники, всего же было задействовано в тушении 501 человек и 130 единиц техники», — резюмировал Утегенов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области горит Баянаульский нацпарк. Отмечалось, что пожар тушат около 90 человек и 11 единиц техники.

Позднее в пресс-службе КЧС МВД РК заверили, что пожар в Баянаульском нацпарке находится под контролем.