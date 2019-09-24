Назначена глава комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Казахстана

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Назначена председатель комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщает пресс-служба МСХ.

«Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Бимендина Гульжахан Амангельдиевна назначена на должность председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК», — говорится в сообщении во вторник.

Бимендина с июня 2016 года была заместителем комитета по управлению земельными ресурсами, до этого с 2014 по 2016 годы занимала пост заместителя директора департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики, еще раньше – с 2013 по 2014 годы возглавляла департамент регулирования сферы земельных отношений и геодезии министерства регионального развития.