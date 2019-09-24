Процедуру заключения договоров временного землепользования хотят упростить в Нур-Султане

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Процедуру заключения договоров временного землепользования планируется упростить в Нур-Султане, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, транспорта и дальнейшего развития столицы Республики Казахстан – города Нур-Султан».

«В целях исключения административных барьеров и сокращения сроков оформления прав на земли, реализованные населению по результатам проведенных земельных торгов, предлагается при упорядочении существующих земельных участков со стороны уполномоченного органа обеспечить лишь согласование схем по изменению границ и параметров земельных участков и исключить принятие дополнительных решений местного исполнительного органа после реализации земель с торгов, то есть заключать договора купли-продажи на основании протокола об итогах торгов, поскольку весь перечень участков подлежащих реализации с торгов заблаговременно утверждается постановлением акима», — говорится в представленном во вторник документе.

Отмечается, что на сегодняшний день акиматом города через земельные торги реализуются земельные участки с коммерческим целевым назначением, перечень которых заранее утверждается постановлением акимата города.

«После, по итогам проведенных торгов объявляется победитель, с которым необходимо заключать договор временного землепользования, однако основанием для его заключения является постановление акима, на подготовку, согласование и визирования которого, установлено два дня (повторно принимается по итогам торгов), что значительно сказывается на сроках возникновения прав. В настоящее время на территории всей Республики проводятся работы по повышению качества, сокращению сроков и исключения административных барьеров при получении населением услуг, вытекающих из государственных функций», — отметили разработчики.

К примеру, добавили они, «в таких развитых странах как Сингапур и Южная Корея при реализации населению земельных участков лицо получает сразу все необходимые справки, исходные документы, технические условия и разрешения, в плоть до акта на землю в одном документе».

«В нашей же практике, за получением каждого из указанных документов приходится обращаться в государственные органы за оказанием государственной услуги и получать каждый документ в отдельности, затрачивая уйму времени. В случае принятия указанных поправок, время заключения договоров временного возмездного землепользования по итогам торгов, сократится как минимум от двух до пяти рабочих дней, поскольку установленный срок принятия постановления акима два рабочих дня после итогов торгов», — сказано в концепции.

Авторы документа указывают, что на практике «заседание акима проходит один раз в неделю и зачастую соответствие даты принятия постановления установленным законодательством срокам не соответствует реальному времени, поскольку сам процесс согласования и визирования акта занимает гораздо больше времени, при этом договор заключается без нарушения установленных сроков».

«В этой связи, в целях упрощения процедуры заключения договоров временного землепользования, считаем целесообразным внесение предлагаемых поправок, которые позволят значительно сократить сроки оказания данного вида услуг населению, а также оптимизировать процессы для населения, бизнеса и государственных служащих», — говорится в документе.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 8 октября.