Долларизация депозитов населения за август выросла до 45% – Нацбанк Казахстана

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Депозиты казахстанцев за август в иностранной валюте увеличились на 1,1% до Т3,9 трлн и составили 45% от депозитов физлиц, сообщает Национальный банк.

«Депозиты физлиц в тенге уменьшились на 0,3% до Т4,8 трлн, в иностранной валюте увеличились на 1,1% до Т3,9 трлн (45% от депозитов физлиц)», — говорится в сообщении в среду.

Также, депозиты юрлиц в тенге в августе 2019 года увеличились на 2% до Т5,1 трлн, в иностранной валюте – уменьшились на 6,4% до Т3,8 трлн (42,6% от депозитов юрлиц).

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2019 года, по данным финрегулятора, уменьшился за месяц на 0,7% и составил Т17,5 трлн. Депозиты юридических лиц – уменьшились на 1,7% до Т8,9 трлн, физических лиц – увеличились на 0,3% до Т8,6 трлн.

При этом, объем депозитов в тенге увеличился на 0,9% до Т9,9 трлн, в иностранной валюте – уменьшился на 2,7% до Т7,7 трлн. Уровень долларизации на конец августа 2019 года составил 43,8% (в декабре 2018 года – 48,4%).

Объем срочных депозитов, по данным Нацбанка, составил Т11,7 трлн, увеличившись за месяц на 3%. В их структуре вклады в тенге составили Т6,5 трлн, в иностранной валюте – Т5,2 трлн.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юрлиц составила 7,2% (в декабре 2018 года – 7,1%), по депозитам физлиц – 9,4% (10,4%).