Главред KZ.MEDIA: Задача – быть той самой щукой, которая не дает дремать карасю

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Быть той самой щукой, которая не дает дремать карасю, так сформулировала задачу проекта KZ.MEDIA его главный редактор Ирина Петрушова.

«Быть той самой щукой, которая не дает дремать карасю. Наша команда выбрала для себя девиз – Честно о Важном, поэтому мы собираемся рассказывать честно о том, что считаем важным – событиях, людях, проблемах», — прокомментировала Петрушова для КазТАГ свой пост на Facebook о запуске нового проекта.

На вопрос, откуда новый проект получил деньги, собеседник агентства ответил, что «это, конечно, важный вопрос (говорю без всякой иронии), и я его слышала сегодня уже раз двадцать».

«Мы получили грант на запуск проекта (за что очень благодарны), но я не хочу вдаваться в подробности из соображений безопасности. Могу только сказать, что эта организация поддерживает журналистов во всем мире, и мы были страшно рады (и даже не сразу поверили), когда узнали, что прошли конкурс», — рассказала спикер.

На вопрос, насколько в финансовом плане стабилен проект, Петрушова ответила, что «о стабильности в наше время говорить вообще трудно».

«Но в этом конкретном случае на год работы мы деньги нашли – на самое основное, без чего нельзя бы было запустить такой ресурс в принципе. Теперь будем работать над монетизацией дальше – искать дополнительное финансирование под отдельные проекты. Идей и планов у нас миллион!» — отметила собеседник агентства.

На вопрос о судьбе ее предыдущего проекта kz.expert (Kazakhstan 2.0) спикер заметила, что «он работает и будет продолжать работать, просто у него совсем другая аудитория – не массовая».

«Этим объясняется и выбор тем, и стиль публикаций. Нам давно стало тесно в рамках экспертного портала, но… не было возможностей для создания полноценного, именно журналистского ресурса. Сейчас они (возможности – КазТАГ) появились», — констатирует журналист.

По ее мнению, KZ.MEDIA должен «привлекать внимание читателей к важным, на наш взгляд, фактам и событиям и их комментировать, чтобы помочь тем, кто хочет разобраться в происходящем, критически осмыслить все то, что каждый день льется нам на головы из социальных сетей, с экранов телевизоров».

«На мой взгляд, фейков и просто неверно интерпретируемой информации стало слишком много, и с этим надо уже что-то делать», — считает собеседник агентства.

А также, дополнила спикер, предавать огласке то, на что внутри страны наложено табу.

«Ведь внутри Казахстана практически не осталось медиа-ресурсов, которые берутся за сложные и опасные темы – например, в жанре расследований в отношении людей, имеющих отношение к власти. Я понимаю причины вынужденной самоцензуры, но у нас-то в этом плане руки развязаны. По охвату – мы рассчитываем на массовую аудиторию, на думающих людей. Что касается сроков, то работать мы уже начали, а дальше, как говорится, «война план покажет», — резюмировала Петрушова.

Напомним, ранее Ирина Петрушова на своей странице в социальной сети Facebook разместила сообщение о запуске нового проекта KZ.MEDIA. Она указала, что «это проект со специализацией на журналистских расследованиях, дата-журналистике и экспертных мнениях по региону Евразия с фокусом на Казахстан».

«Мы не собираемся делать СМИ в привычном понимании этого слова, и мы не гонимся за новостями. Мы будем выбирать самое важное и рассказывать об этом честно», — сообщила главный редактор KZ.MEDIA.