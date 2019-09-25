Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» прибывает в Казахстан 4 октября – митрополит

Aлматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» прибывает в Казахстан 4 октября, заявил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«4 октября нас ожидает прибытие из США Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение», — сказал митрополит на пресс-конференции в среду.

Чудотворный образ будет пребывать в Алматы с 4 по 11 октября 2019 года, в основном – в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» была обретена 8 сентября 1295 года – в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы в глухом лесу при корнях большого вяза на берегу реки Тускарь в 27 верстах от Курска.

Икона окружена по краям изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается как чудотворная.

Курская-Коренная икона – непосредственная участница трагической истории православного народа в ХХ веке. В 1920 году она была вывезена из России и стала заступницей и главной святыней русской эмиграции.

Оригинал иконы находится в синодальном Знаменском соборе Русской православной церкви в Нью-Йорке. Специально для Православной церкви Казахстана выдающимися изографами и ювелирами создана точная копия – мера в меру – с «явленной», то есть с оригинальной иконы «Знамение». Освящение списка состоится на ночном богослужении с 10 на 11 октября в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря.

«Этот образ останется с нами в Казахстане», — сказал митрополит.

В 2011 году чудотворный образ впервые привозили в Казахстан. Тогда святыне поклонились более 200 тыс. православных казахстанцев в столице страны, Алматы и Караганде.

Напомним, 4 января сообщалось, что Федоровская икона Пресвятой Богородицы и Курская Коренная икона Пресвятой Богородицы «Знамение» посетят Казахстан в 2019 году.