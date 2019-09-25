Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Причины высоких цен на авиаперевозки в Казахстане назвали антимонополисты, передает корреспондент агентства.

«Основной причиной роста цен является доминирование двух крупных авиаперевозчиков АО «Эйр Астана» (55%) и АО «Scat» (24%)», — сообщили в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в среду.

Антимонопольное ведомство отмечает, что, доминирование «Эйр Астаны» сложилось в период ценового регулирования путем включения затрат по приобретению бортов по договорам лизинга.

«35 из 68 (более 50%) воздушных бортов (более современных) принадлежит основному перевозчику. В результате, цены АО «Эйр Астана» по большинству маршрутов (19 из 50) в среднем превышают цены конкурирующих авиакомпаний на 17% (первое полугодие 2019 года)», — проинформировали в комитете.

На заседании рабочей группе также сообщили, что причиной высоких цен на авиатопливо является ограниченный доступ поставщиков авиакеросина на территорию аэропортов и высокая маржинальность аэропортовых услуг по поставке ГСМ (до 70%).