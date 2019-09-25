Токаев поручил АП, минздраву и акиму Алматы взять на контроль дело об аресте врача

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять на контроль дело об аресте главного врача алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгушбаева, передает корреспондент агентства.

«Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской 4-ой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. АП, минздрав, аким Алматы держат на контроле», — сообщил Токаев в среду на своей странице в среду.

Ранее стало известно, что следственный суд №2 Алматы арестовал Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алматы – Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции города Серику Кудебаеву.