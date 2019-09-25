В МИИР указали на потенциальный риск неконкурентоспособности армии РК в будущем

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – В министерстве индустрии и инфраструктурного развития указали на потенциальный риск неконкурентоспособности вооруженных сил (ВС) Казахстана в будущем, передает корреспондент агентства.

«Военная доктрина Казахстана носит оборонительный характер, основная ставка в ней делается на мобильную и высокопрофессиональную армию, отдельно упоминается необходимость наличия подразделений по кибербезопасности и внедрение автоматизированных систем управления войсками, оружием и ресурсами. Тем не менее, в последние годы наблюдается сокращение военных расходов Казахстана, связанное с нестабильной мировой экономической ситуацией», — в представленной МИИР в среду стратегии развития АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» на 2020-2029 годы.

Данная тенденция, по данным ведомства, прослеживается и во многих других странах СНГ, «особенно в странах-экспортерах нефти».

«При этом, в других странах-экспортерах нефти (Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и других) доля расходов на оборону в ВВП значительно превышает показатель Казахстана. В региональном срезе Казахстан также отстает по доле ВВП, приходящейся на военные расходы. Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Беларусь, Украина уделяют больше внимания военной отрасли, чем Казахстан, что может указывать на потенциальный риск неконкурентоспособности ВС РК в будущем», — сказано в документе.

Отмечается, что развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «оказывает значительное влияние на развитие государства, его безопасность и авторитет в международном сообществе». Как указали в МИИР, «через развитие ОПК экономически развитые страны мира осуществляют значительные инвестиции в передовые технологии, в фундаментальную и прикладную науку, в элементную базу, стимулируя их рост».

«В отечественном ОПК в настоящее время наблюдается несбалансированность структуры производства специальной продукции с потребностями ВС РК, низкая производительность труда, нарастающий износ основных фондов, общая техническая и технологическая устарелость предприятий. Большинство промышленных организаций специализируется на текущем и капитальном ремонте отдельных видов вооружений и военной техники (ВВТ), однако они не обеспечены контрактами на долгосрочный период», — отметили в МИИР.

Ограниченная промышленная политика по государственному регулированию и финансовой поддержке оборонной промышленности, по словам разработчиков документа, «не способствует преодолению в ней кризисных явлений».

«Анализ развития оборонной промышленности зарубежных стран свидетельствует, что «рыночное» решение проблем ОПК невозможно», — добавили в ведомстве.

В МИИР сообщили, что сохраняется множество системных барьеров для развития ОПК.

«Например, в настоящее время у компаний-исполнителей ГОЗ нет стимулов для снижения себестоимости продукции, так как это ведет к снижению закупочной цены на последующие годы. Горизонт планирования, фактически ограниченный одним годом, препятствует долгосрочному инвестиционному планированию. Опыт соседней России показывает, что для эффективного решения проблем необходимы прогрессивные методы государственного регулирования ценообразования в сфере ГОЗ, с созданием стимулирующей модели ценообразования, основанной на долгосрочных принципах формирования цены на продукцию с гарантией сохранения за предприятиями экономии, полученной за счет снижения затрат на производство и реализацию продукции», — сказано в стратегии.

Как отмечается, на отечественных предприятиях ОПК сохранился потенциал разработки наукоемких производств, опыт в проведении опытно-конструкторских работ, освоении новых видов производства и проведении государственных испытаний ВВТ, «что сохраняет для них возможность производить отдельные виды специальной продукции, оказывать услуги по ремонту и модернизации ВВТ, а также расширять номенклатуру и увеличивать объемы производимой продукции».

«Между тем, создание новых производств и видов ВВТ требует от производителей постоянных инноваций, улучшений и внедрение новых продуктов. Ввиду отсутствия финансирования, отечественные предприятия ОПК не имеют возможности конкурировать на международном рынке вооружения. Так, в течение последних лет в сфере ВВТ практически не велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поскольку база НИОКР в республике оказалась незначительной, а финансирование из бюджета силовых структур ограниченным», — указали в МИИР.

В ведомстве уточнили, что в 2013-2017 годах бюджетные средства, выделяемые министерству обороны РК на оборонные исследования, составляли не более 0,8% (Т300 млн) от общего объема финансирования министерства образования и науки РК на науку.

«В то же время, в РФ на НИОКР в сфере национальной безопасности и обороны выделяется до 48% от общего объема государственного финансирования науки. В США и Израиле эта цифра достигает 54% и 60% соответственно», — говорится в документе.

Проект постановления правительства об утверждении стратегии развития Kazakhstan Engineering на 2020-2029 годы вынесен на публичное обсуждение до 9 октября.