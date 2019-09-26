Экс-замакима Алматы сменил Жакупову на пост вице-министра труда и соцзащиты

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Аукенов Ерлан Муратович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Ранее занимавшая данный пост Светлана Жакупова освобождена от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении в четверг.

Аукенов был заместителем акима Алматы с 2015 по 2019 годы, до этого с 2014 по 2015 годы он занимал пост замакима Северо-Казахстанской области, еще раньше – с 2011 по 2014 годы был государственным инспектором администрации президента.

Жакупова занимала пост вице-министра труда и соцзащиты населения с января 2017 года.