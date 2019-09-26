Фонд «Самрук-Қазына» решил продать 6,5 млн глобальных депозитарных расписок «Казатомпрома»

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» решил продать 6,5 млн глобальных депозитарных расписок АО «Национальная атомная компания (НАК) «Казатомпром», сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

«АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» объявляет о своем намерении продать около 6,5 млн глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции общества (АО «НАК «Казатомпром» – КазТАГ) (…). Размещаемые ценные бумаги представляют около 2,5% выпущенного акционерного капитала общества», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнили в ФНБ, размещение ценных бумаг осуществляется через процесс ускоренного формирования книги заявок (букбилдинга) через Лондонскую фондовую биржу («Размещение на ЛФБ») и через Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в соответствии с правилами и правовыми нормативами AIX («Размещение на AIX», и совместно с Размещением на ЛФБ – «Размещение»), «который будет запущен сразу же после этого объявления».

«Размещение предназначено для институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S закона о ценных бумагах США 1933 года с учетом поправок («Закон о ценных бумагах США»), а также для квалифицированных институциональных покупателей в США в соответствии с правилом 144А закона о ценных бумагах США. Кроме того, не менее 20% от общего количества размещаемых ценных бумаг будет размещено среди институциональных и розничных инвесторов на внутреннем рынке Казахстана через Размещение на AIX», — заявили в ФНБ.

Также в четверг решением правления KASE с 26 сентября на Казахстанской фондовой бирже приостановлены торги простыми акциями «Казатомпрома».