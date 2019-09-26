Курс доллара повысился в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за среду в четверг повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,7, а продажи – Т388.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т387,1, а продают по Т388,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,5, а продажи – Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг национальным банком Казахстана, составляет Т387,62.