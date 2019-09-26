Подорожание жд-билетов объяснили условиями договоров субсидирования с КТ МИИР Казахстана

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Подорожание железнодорожных билетов объяснили условиями договоров субсидирования между АО «Пассажирские перевозки» и комитетом транспорта (КТ) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В рамках договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально-значимым сообщениям, заключенных между КТ МИИР РК и АО «Пассажирские перевозки», предусмотрено ежегодное повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров по социально-значимым сообщениям. Решение о повышении/понижении тарифов принимает уполномоченный орган на основании представленных расчетов», — сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» в четверг.

Перевозчик отметил, что с 1 января 2019 года тарифы не повышались.

«Вместе с тем, письмом КТ МИИР РК от 9 сентября 2019 года №28-28-9/2920 было согласовано повышение тарифов на 10% с 21 сентября 2019 года на 28 социально-значимых маршрутов формирования АО «Пассажирские перевозки». Всего субсидированию из государственного и местного бюджета подлежат 39 маршрутов АО «Пассажирские перевозки», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что билеты на социально-значимые межобластные железнодорожные маршруты подорожали на 10% в Казахстане. При этом, как указал перевозчик, не подорожали билеты на следующие маршруты: №085/086 сообщением Нур-Султан–Сарыагаш; №021/022 сообщением Кызылорда–Семей; №313/314 сообщением Атырау–Мангистау; №339/340 сообщением Павлодар–Пресногорьковская; № 373/374 сообщением Алматы–Жезказган; №377/378 Алматы–Мангистау; №603/604 сообщением Нур-Султан–Аркалык; прицепных/беспересадочных вагонов №085/086 сообщением Караганды–Сарыагаш, №021/022 сообщением Алматы–Семей, №22/6941/6942/21 сообщением Алматы–Достык, №339-55/56-154 сообщением Павлодар–Кызылорда.