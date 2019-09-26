Расследование начато после протеста против пыток зашивших себе рты заключенных в Мангистау

Актау. 26 сентября. КазТАГ – Расследование начато после протеста против пыток зашивших себе рты заключенных учреждения ГМ 172/6 в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

«На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры области и следственно-оперативной группы департамента полиции области. Заявления осужденных на действия сотрудников учреждения зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по части 1 статьи 146 (пытки) УК РК. Досудебное расследование поручено антикоррупционной службе», — сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

В акции протеста приняли участие трое осужденных. Ранее они выразили протест против действий сотрудников тюрьмы, зашив себе рты, и отказались от принятия пищи.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области. Заключённые сняли швы и приступили к приему пищи», — отметили в прокуратуре.

Ранее было опубликовано видео, на котором осужденный за убийство 25-летний мужчина, отбывающий с 2013 года наказание в ГМ 172/6, отказался от приема пищи и зашил себе рот до тех пор, пока ему не дадут встретиться с прокурором.

«Этими действиями я наношу вред своему здоровью. На этот шаг меня толкнули действия администрации учреждения ГМ 172/6. Они нарушают мои конституционные права. Прошу прокурора приехать к нам в колонию, принять меня и других осужденных», — заявил осужденный, после чего начал зашивать себе рот.