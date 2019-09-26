Сенат одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве РК с CERN по ядерным исследованиям

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Сенат одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве Казахстана с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан принят законопроект о ратификации соглашения о международном сотрудничестве между правительством Казахстана и CERN в области научно-технического сотрудничества», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Соглашение было подписано в Женеве 29 июня 2018 года.

«Ратификация данного соглашения позволит укрепить имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе, а также предоставления других вкладов, о которых стороны могут договориться. После ратификации соглашения Казахстан будет иметь статус Non-member state (государство не член CERN). Этот статус дает возможность казахстанским ученым и специалистам проходить стажировку на действующих установках и участвовать в плановых экспериментах и научных исследованиях CERN без членских взносов», — сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, представляя законопроект в сенате.

CERN является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц.

«Большой коллайдер CERN – уникальное по своим масштабам и сложности инженерное и научное сооружение. Успешные исследования в области физики высоких энергий и физики частиц можно вести только объединенными усилиями ученых многих стран, сосредоточив интеллект мировой науки. В настоящее время насчитывается 23 страны-члена CERN, которые входят в ее совет. В CERN постоянно работают около 2400 человек, еще более 10 тыс. физиков и инженеров из 580 университетов и институтов 113 стран участвуют в международных экспериментах CERN», — уточнили в минэнерго.

Подчеркивается, что «сотрудничество с CERN очень важно и перспективно для отечественных ученых и оно позволит Казахстану сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях».

«Соглашение предусматривает двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии по таким направлениям, как: фундаментальные исследования по ядерной физике, физике элементарных частиц и физике высоких энергий, радиационной физике твердого тела; прикладные исследования по ядерной физике; разработка и применение ядерных технологий в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и медицине», — отметили в министерстве.

Кроме того, в целях дальнейшего развития сотрудничества CERN, по данным ведомства, разработана и утверждена совместным приказом министерства энергетики и министерства образования и науки дорожная карта, «которая предусматривает сотрудничество институтов, а также научных организаций с лабораториями CERN в области фундаментальных и прикладных исследований, ядерной медицины, ядерной физики и так далее».

Напомним, 19 июня ратификацию соглашения одобрил мажилис.