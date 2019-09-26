«Вполне приемлемым» считает КМГ текущий коридор цен на нефть в пределах $60-70/барр

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – «Вполне приемлемым» считает АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) текущий коридор цен на нефть в пределах $60-70/барр, сообщает пресс-служба нацкомпании.

«Сегодня были обсуждены актуальные для «КазМунайГаза» вопросы и проблемы, это и цена на нефть, и нестабильность на мировых энергетических рынках. В целом хотел бы отметить, что текущий коридор цен на нефть в пределах 60-70 долларов вполне приемлем для «КазМунайГаза», — сказал в четверг на XII Евразийском форуме KAZENERGY в Нур-Султане председатель правления КМГ Алик Айдарбаев.

Форум KAZENERGY проходит в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) — энергетической недели, которая продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.