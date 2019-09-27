Базовую ставку в Казахстане могут повысить еще раз – Нацбанк

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если инфляция в Казахстане продолжит расти за границу коридора, то базовая ставка будет еще раз повышена, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Виталий Тутушкин.

«Если мы будем видеть, что все-таки инфляция «не слушается» базовую ставку, то мы, конечно, ее (базовую ставку – КазТАГ) дальше будем повышать. Цель – не остаться в нейтральной зоне. Нам важна, именно с точки зрения базовой ставки, сама инфляция и то, где она находится», — сказал Тутушкин, отвечая на вопрос, на второй научно-практической конференции Национального банка в пятницу в Алматы.

По его словам, с учетом ожиданий по инфляции, базовая ставка в реальном выражении сейчас – в пределах целевого нейтрального диапазона 3-3,5%. Рост реального ВВП в Казахстане по итогам восьми месяцев оценивается в 4,2%. Годовая инфляция за этот период составила 5,5%.

«Мы допускаем, что инфляция может выйти за пределы нашего коридора. Мы оцениваем, с учетом прогноза инфляции в ближайшие 12-18 месяцев, что ставка в реальном выражении пока находится внутри нашего нейтрального коридора, но ближе к верхней границе», — сказал директор департамента Нацбанка.

Год, по его мнению, страна жила с оценками, что ставка в реальном выражении находится ближе к середине, а теперь траектория реальной ставки повышается.

«Мы в своих комментариях учитываем, что этот шаг по ужесточению, возможно, не последний. С точки зрения целевого коридора, уровень инфляции остается более приоритетным, чем нахождение в нейтральной зоне», — добавил Тутушкин.

Напомним, 9 сентября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25%.