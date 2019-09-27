Брексит запросто переживет премьера Джонсона 27.09.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 27 0 Политолог Рустам Бурнашев о сложности разрыва глубоких интеграционных связей Похожие материалы: Европейцы когда-то надеялись, что британцы повернут Брексит вспять. Теперь же многие не могут дождаться их ухода «Исчерпавший» «кредит политического доверия» Абдрахимов стал советником премьера РК Коварная идеология, подталкивающая британское общество к краю Брекситовского обрыва На Западе факт принятия йеменскими повстанцами ответственности за нападение на саудовские нефтяные объекты всерьез не воспринимается При меняющемся мировом порядке укрепляются связи между Пекином и Анкарой