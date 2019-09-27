Ограничения в отношении казахстанских товаров в ЕАЭС начались со вступления РК в ВТО – НПП

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Ограничения в отношении казахстанских товаров на рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начались со вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Ограничения в отношении казахстанских товаров начались не сегодня. Эта история берет свое начало в 2015 году, когда Казахстан вступил во ВТО. Напомню, что при вступлении в ВТО Казахстан снизил пошлины на более 4 тыс. товаров. Это означает, что в независимости от членства в ЕАЭС и общей таможенно-тарифной политики союза, Казахстан обязуется «растамаживать» эти товары по более низким ставкам», — сказал председатель правления НПП Аблай Мырзахметов.

Для примера, добавил он, на автомобили ставка Казахстана по обязательствам в ВТО – 12%, а в едином таможенном тарифе (ЕТТ) ЕАЭС – 20%, консервированная рыба может ввозиться в Казахстан по ставке 6%, а в ЕАЭС по ставке 12%, прокат плоский в РК ставка 0%, в ЕТТ – 5%.

«Как видите разница между ставками существенная. При этом повышать пошлины по этим позициям до уровня ЕТТ ЕАЭС мы не имеем права до 2023 года. Эта ситуация вызвала обеспокоенность со стороны партнеров по союзу, потому что отсутствие таможенных границ могло привести к перетоку «дешевых» товаров из Казахстана в другие страны ЕАЭС. Их сомнения понятны. Чтобы решить эту ситуацию в 2015 году Казахстан взял обязательства перед членами союза не допускать вывоза товаров, которые заходят в Казахстан по пониженным пошлинам», — сказал глава нацпалаты.

Он уточнил, что был подписан протокол, согласно которому казахстанские органы государственных доходов взяли на себя ряд обязательств: не допускать вывоз из Казахстана в другие страны ЕАЭС товаров, которые были ввезены по ставкам ВТО; подтвердить право на вывоз товаров из данного списка и экспортируемых в страны союза.

«Сейчас у бизнеса Казахстана есть две опции: 1) можно ввозить товары в Казахстан по сниженным ставкам, но использовать этот товар необходимо только на территории Казахстана, вывозить такие товары запрещено; 2) если предприниматель ввозит товар, который в последствии будет реализован на территории других стран ЕАЭС, то необходимо ввозить его по ставкам ЕТТ и исполнять ряд обязательств – сохранять таможенную декларацию для всех сделок и выписывать ЭСФ (электронные счета-фактуры – КазТАГ)», — уточнил спикер.

Говоря о том, как теперь эта схема работает по факту, он отметил, что «надо понимать, что с одной стороны, Казахстану необходимо было исполнять обязательства перед ВТО, а с другой – исключить риски перед партнерами по Союзу и не допустить вывоз «дешевых» товаров в другие государства-члены ЕАЭС».

«Для решения этой задачи минфином была создана информационная система (ИС) ЭСФ, которая должна была обеспечивать полную прослеживаемость товаров, которые ввозятся в РК по сниженным таможенным пошлинам. И здесь мы подняли резонный вопрос: а как идентифицировать товары, которые были произведены в Казахстане, но, в тоже время, включены в перечень изъятий? Или как быть с товарами других государств-членов союза, которые, к примеру, были ввезены в Казахстан из России и экспортируются в Киргизию? Изначально таможенные службы ЕАЭС хотели контролировать импортные товары, но как отделить «зерна от плевел» никто не задумывался», — отметил Мырзахметов.

По его словам, совместными усилиями был разработан и утвержден порядок вывоза данных товаров, «предусматривающий все возможные варианты: и произведенные в Казахстане товары, и товары Союза, и импортные товары, ввезенные по ставкам ЕТТ ЕАЭС».

«Но и в этом решении не все было гладко для бизнеса. Учитывая, что ИС ЭСФ на тот момент функционировала не в полном объеме, представители таможенных органов стран ЕАЭС настояли на обязательном заверении каждой партии товара, включенного в перечень изъятий и экспортируемого из Казахстана в ЕАЭС, печатью КГД МФ РК. Это означало, что в итоге предпринимателю все равно надо будет идти «ногами» в органы государственных доходов, чтобы получить печать. В этом, собственно, и заключается главная проблема. Такая процедура существенно замедляет и усложняет процедуру экспорта для предпринимателей», — сказал глава правления НПП.

Он уточнил, что сегодня предприниматель привязан к режиму работы органов государственных доходов, к занятости руководителей этих органов.

«Зачастую, предприниматели вынуждены ожидать пока руководитель ОГД вернется с совещания и освободится, чтобы поставить подпись и печать на ЭСФ. Таким образом, отечественный производитель оказался «в проигрыше» вдвойне. Во-первых, теперь товар, который он производит, импортируется на рынок по более низкой ставке; во-вторых, он не может осуществить экспорт на важнейший рынок ЕАЭС без «живой» подписи чиновника», — пояснил спикер.

Говоря о том, решается ли эта проблема и каким образом, Мырзахметов обратил внимание на то, что изначально, когда в 2016 году утверждались дополнительные требования к экспорту товаров из перечня изъятий, «бизнес согласился на новые условия только потому, что эти требования были временные».

«В решении Евразийского межправсовета так и записано: «заверение бумажной копии ЭСФ действует до принятия решения Евразийского межправсовета, отменяющего порядок заверения». Однако, как видите, за 3,5 года «временный» порядок так и не был отменен и бизнес вынужден раз за разом заверять ЭСФ на каждую партию товара», — посетовал он.

Спикер добавил, что «сейчас в этой истории новый виток».

«Национальная палата «Атамекен» в который раз подняла вопрос о необходимости отмены заверения бумажных копий ЭСФ. Как этого добиться? Необходимо обеспечить признание казахстанской системы ЭСФ другими государствами-членами ЕАЭС и наладить автоматизированный обмен данными из ЭСФ между таможенными органами союза. Как только эти параметры будут достигнуты, автоматически отпадет необходимость проставлять печать на бумажной копии ЭСФ. А это значит, что предприниматель, получив все подтверждающие документы на товар и распечатав ЭСФ, может сразу вывозить товар», — сказал Мырзахметов.

Он отметил, что после волны, поднятой публикациями в СМИ молочниками, казахстанские уполномоченные государственные органы активно включились в процесс решения проблемы, «которая не сегодня возникла».

«Разработана очередная дорожная карта по упрощению процедур экспорта. И снова мы наблюдаем, что у чиновников есть желание переложить ответственность на плечи бизнеса. По мнению государственных органов, решением всех проблем при экспорте казахстанских товаров, должна стать интеграция информационных систем выдачи сертификата СТ-1 и ИС ЭСФ. Однако, интеграция, от которой, надо сказать, палата не отказывается, не отменит главного – необходимости заверения ЭСФ на каждую партию товара. До тех пор, пока есть человеческий фактор, а заверение делают живые люди, у которых есть режим работы, выходные и праздничные дни, бизнес всегда будет находиться в зависимости от государственных органов», — отметил глава нацпалаты.

По его словам, «за три года (2016-2018), несмотря на все барьеры и ограничения, нам удалось нарастить экспорт в ЕАЭС по таким товарам как, макаронные изделия, огурцы и корнишоны, кисломолочная продукция, томаты, мясо птицы и другим».

«Тем самым, бизнес подтверждает свою готовность выходить на рынок ЕАЭС и поставлять конкурентоспособную казахстанскую продукцию. Задача государственных органов – создать им соответствующие условия и снять ограничения при экспорте товаров в ЕАЭС», — заключил Мырзахметов.