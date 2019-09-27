Руслан Азимов, Виктор Шацких. Политически некорректные диалоги на темы новейшей истории. Фрагменты. Часть 8

1990 год. В Алматы прошёл крестьянский съезд, а в окрестностях города горячие казахские парни начали захватывать земельные участки. Спустя годы соавторы размышляют о миграции и демографии, а также о том, мог ли Н.А.Назарбаев стать президентом СССР.

Редакция публикует фрагменты из книги казахстанского бизнесмена Руслана Азимова и московского журналиста Виктора Шацких – «Политически некорректные диалоги на темы новейшей истории».

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4., Часть 5, Часть 6, Часть 7

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– Руслан, весной 90-го состоялись первые в истории альтернативные выборы в Верховный Совет Казахской ССР. На 340 мест выдвинулись 1403 кандидата. Это была уже взрослая политическая жизнь, хотя партийные начальники вовсю использовали административный ресурс. Верховный Совет в апреле утвердил пост Президента Казахской ССР и избрал Назарбаева — в самый первый раз.

– Мне весна 90-го запомнилась созданием в Казахстане Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов. Это было крупное событие. Назарбаев даже отложил открытие первой сессии Верховного Совета, чтобы принять участие в работе нашего учредительного съезда… Выступил зажигательно. Помнишь?

— А тебя избрали исполнительным директором ассоциации. Мы ещё говорили с тобой, как раз в эти дни, что на местах идёт тихий саботаж крестьянского движения и переломить ситуацию очень трудно. Моя заметка про съезд вышла в «Казахстанской правде». Думаю, есть смысл её тут процитировать. Как документ эпохи.

Значит, «Казправда» от 29 марта 1990 года:

…Утром, перед открытием съезда, кто-то из коллег-журна­листов пошутил: смотрите, какие ухоженные у нас кре­стьяне. И в самом деле. Из четырехсот примерно человек, зани­мавших места в зале Дома политпросвещения, едва ли не половина — явные горожане, и не рядовые. Тут не оши­бешься. Множество знакомых лиц: работники аппарата Госагропрома, обкома, других столичных ведомств. Не кре­стьяне, словом, а те, кто «за крестьян». Кто за них плани­рует, за них решает…

Это впечатление усилилось, когда в перерыве чуть ли не вся вторая, «негородская», по­ловина зала окружила Н. А. Назарбаева. Большинство во­просов — как раз о том, поче­му агропромовцы и местные власти только обещают, обма­нывают «лукавой цифрой», пе­рестроечной фразеологией и руководство республики, и кре­стьян, но ничего не хотят ме­нять на практике. Что делать, как пробить образовавшийся на среднем аппаратном уров­не «тромб»?

– Да, занятное чтение… Но сегодня я тебе такую вещь скажу: вот эти гипер-активные крестьяне, которые ходят по редакциям, воюют с властями – они обычно демагоги, болтуны и не отдают кредиты. Есть такая закономерность. Они пытаются брать всех на арапа.

Меня однажды, в середине 2000-х, уже когда я руководил Продкорпорацией, заставили десятерым таким борцам с бюрократией дать денег без залога. Пресса наезжала: мол, Азимов зажимает развитие крестьянских хозяйств, ходоки разные доставали – в общем, выкрутили мне руки, и я выдал кредиты. И восемь из десяти «борцов» не вернули.

– В 90-м это были другие люди.

– Возможно. Однако уже начиналась селекция: кто-то работал, а кто-то ходил и жаловался, пытался брать горлом.

– Значит, в марте прошёл учредительный крестьянский съезд… Дальше что у вас происходило?

– Мы подготовили три или четыре постановления ЦК и Совмина о поддержке предпринимательства на селе. Они были приняты. Секретарь ЦК Компартии Казахстана, курировавший аграрный сектор, отвечал уже не только за совхозы-колхозы, но и за развитие крестьянских хозяйств.

– Да. Это был Валентин Иванович Двуреченский. Помню. Меня к нему звали работать, в ЦК, в инструкторы сельхозотдела. Доклады писать. Я отказался, и тогда помощник Двуреченского давай на меня орать в своём кабинете. А я ответ давай орать на помощника. Он растерялся. На него корреспонденты, наверное, никогда ещё не орали…

Сам Валентин Иванович был спокойный покладистый человек. Он потом, когда наступил суверенитет, вернулся к себе в Костанай долгие годы работал там директором чего-то научно-производственного. Скончался Валентин Иванович в 2014 году.

– Назарбаев очень мощно поддерживал крестьянское движение. Его же не случайно назначили ответственным в Политбюро ЦК КПСС за агропромышленный комплекс. У нас в Казахстане в сельских делах неплохо всё складывалось, намного лучше, чем в других республиках. Но потом Союз развалился, хозяйственные связи распались, и наш аграрный сектор тоже провалился в первой половине 90-х… Столько времени было потеряно!

– А ещё в 90-м под Алматы начались самозахваты земель. Горячие казахские парни организовали «союз бездомных». Городские власти вели себя по отношению к захватчикам двусмысленно. С одной стороны на словах требовали от них не нарушать закон. С другой – всё-таки признавали, хоть и с оговорками, особое право этих людей … на что?

Такая двусмысленность провоцировала новые захваты и породила все эти трущобы вокруг Алматы, создавшие большую головную боль для следующих акимов.

– Да. Среди местных начальников в начале 90-х оказалось много идиотов. Они не видели дальше собственного носа. Надо было жёстко пресекать эти захваты, в зародыше.

– Захваты земель «бездомными» вместе с другими причинами породили первую волну эмиграции из Казахстана. Многие люди впервые почувствовали, что они здесь чужие.

– Я думаю, что объективных причин для отъезда «некоренных» казахстанцев было всё-таки немного. Больше было субъективных, идущих от эмоций. Ты обо всех этих проблемах много писал в 90-е годы.

– Так получилось, что, переехав в 2000 году в Москву, я продолжал заниматься среди прочего темой эмиграции. Правда, больше уже технической её стороной. Как раз тогда в России было создано общественное движение «Семиречье». Наши газеты писали о переселенцах из Казахстана, пытались наладить с ними связь, чтобы люди обменивались опытом, рассказывали, как у кого сложилось.

Мы писали: может, кто-то из бывших казахстанцев уже стал фермером и ищет работников? Или у кого-то, допустим, авторемонтная мастерская. И он хотел бы принять на работу земляков. Присылайте заявки, мы бесплатно их напечатаем.

С помощью наших местных газет мы собрали данные о переселенцах по российским регионам, привели эти данные в систему, дополнили несколькими десятками конкретных житейских историй, разложили всё на специальном сайте.

Больших успехов в интегрировании бывших казахстанцев мы не достигли. Если кто и приходил к нам или писал, то простил в основном денег, а не совета и адресов. Работодатели обращались какие-то замороченные: мол, у меня община или духовное братство, и нужны люди соответствующие.

Однако мы собрали массу интересных сведений о казахстанцах в России. Много старых знакомых обнаружилось. Среди российских регионов по количеству переехавших казахстанцев лидирует Калининград. Поскольку там все приезжие. Два поколения назад, в конце 1940-х, этот бывший немецкий край заселяли переселенцами из России, Белоруссии и Украины. Поэтому грань между местными и неместными там довольно размытая. И Европа рядом. Калининградцы ездят в Польшу и Германию на заработки или просто на выходные.

Много бывших казахстанцев в Белгородской области. Там похожий народ, работящие, кулацкого склада мужики. Дома строят хорошие. Но в целом по России неважно принимают переселенцев. Особенно в деревне.

– Им завидуют.

– Да. Ты тоже, наверно, слышал эти классические истории. Вот приезжает казахстанский мужик с чемоданами в какую-нибудь пензенскую деревню, снимает комнатку, и все его поначалу жалеют. Потом он осматривается, дом покупает, перевозит семью и домашние вещи. И вся деревня смотрит, разинув рты, как из контейнера-двадцатитонника выгружается арабский спальный гарнитур, стенка, кресла, там, крутой телевизор…

И говорят эти местные между собой, а часто и в глаза приезжим, поскольку русский народ любит говорить правду в глаза: ну ни хера себе — беженцы! Значит, жировали там, обдирали местных, а теперь сюда приехали? Нас обдирать?

И начинается у приехавшего и у его семьи весёлая жизнь.

Все знают, что переехавшие в Россию кавказцы или узбеки, которые сплочённо держатся – они более приспособлены к выживанию в российской глубинке, чем переехавшие русские.

–А население России тем временем уменьшается на шестьсот или на семьсот тысяч человек каждый год.

– Эта статистика в реальной жизни мало где подтверждается.

– Как это?

– Почти во всех больших российских городах школы и детские сады — переполнены, автобусы и маршрутки – переполнены. В городах нет нехватки населения! Наоборот, туда все ломятся. В первую очередь ломятся местные из окрестных райцентров и деревень. В российских городах сейчас можно очень неплохо жить. А в деревне мрак, из деревни все бегут. Вот деревня и даёт этот страшный минус. Приезжие тоже стараются закрепиться в городе и ещё больше увеличивают давление на его перегруженную инфраструктуру.

– У вас же в России специальную программу приняли. Стимулирующую переезд русских из стран СНГ в те регионы России, где народу не хватает.

– Результаты довольно скромные. Основной приток идёт за счёт беженцев с Украины.

Однако возвращаемся в 1990-й. Как раз в том году несколько раз возникал вопрос о назначении Назарбаева на очень высокие государственные должности в Москве: вице-президента СССР и премьер-министра СССР. Некоторые политики до сих пор считают: если бы он занял один из этих постов, то путча в августе 91-го не было бы, и Советский Союз уцелел бы.

Существуют разные версии относительно того, почему эти назначения не состоялись. В истории с вице-президентством наиболее убедительно, на мой взгляд, выглядит такая: Назарбаеву не нравилась нечёткость полномочий вице-президента. Вроде, с одной стороны, их много, с другой – какие-то все эти полномочия с декоративным оттенком. Первый пост в Казахстане отдашь, а взамен получишь непонятно что. Назарбаев стал прояснять вопрос с полномочиями у Михаила Сергеевича, а тот заподозрил популярного в народе Назарбаева в президентских амбициях – мол, на моё место метит, – и назначил никакущего Янаева.

Примерно та же история была, кажется, и с премьерством: Назарбаев считал, что союзного премьера должен утверждать не только съезд народных депутатов СССР, но и парламенты союзных республик. Однако, как пишет бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в своей книге «Казахстан и Назарбаев: логика перемен» «это ещё более насторожило Горбачёва и его «мозговой центр», ибо Назарбаев получал бы гораздо большую легитимность в масштабах страны, чем Горбачёв. Рейтинг Горбачёва стремительно катился вниз, авторитет Назарбаева, наоборот, неуклонно повышался. Неизвестно, чем могло закончиться такое продвижение Назарбаева для Горбачёва и его команды» – пишет Ертысбаев.

– Назарбаева очень уважали и в национальных республиках, и в России. Но ты думаешь, казаху дали бы стать президентом СССР?

– Это в том смысле, что Горбачёв зря опасался?

– Я не знаю. Просто спрашиваю.

– Я тоже не знаю. Откуда мне знать? Но по личным ощущениям — всё-таки после Сталина и Берии предубеждение появилось и у российского народа, и у номенклатуры по отношению к нерусским вождям. Есть, впрочем, ещё одна версия, объясняющая, почему Н.А.Назарбаев не стал вице-президентом СССР.

Правдивые истории

Как Николай Иванович развалил Советский Союз

Николай Иванович Г. работал инструктором в ЦК Компартии Казахстана. В 1990 году аппарат ЦК сильно сократили, многим сотрудникам пришлось трудоустраиваться с большим понижением. Николай Иванович устроился в пресс-службу Верховного Совета. Новая работа его не радовала.

В декабре 1990 года Председатель Верховного Совета Казахской ССР Н. А. Назарбаев вернулся из Москвы и собрал депутатов на закрытое заседание. Он решил обсудить с ними предложение, которое получил от Горбачева: стать вице-президентом СССР. То есть первым заместителем самого Михаила Сергеевича.

Прессу попросили покинуть зал и перейти в специальную комнату. Там стоял монитор, по которому журналисты обычно наблюдали заседания, если лень было идти в зал. Смотрели они, разумеется, только открытые заседания. Во время закрытых монитор отключали. За этим следил Николай Иванович.

Но в этот день у Николая Ивановича было особенно безрадостное настроение. Он думал о своей несложившейся карьере, о том, что вот так и просидит тут мелким клерком до пенсии.

Погрузившись в эти мысли, Николай Иванович забыл отключить монитор. Журналисты видели и слышали всё, что происходило в зале.

На следующее утро московские «Известия» опубликовали ехидную заметку алма-атинского собкора Владимира Ардаева о том, как казахстанские депутаты уговаривали Назарбаева не оставлять их, не сиротить республику. А само предложение Горбачева насчёт вице-президентства, по версии «Известий», то ли было, то ли нет.

Предложение, разумеется, было, однако на первом этапе не предназначалось для прессы. Случился скандал. Ардаева объявили в Казахстане нежелательной персоной. А в Москве от этих небольших, в общем, колебаний политической почвы, в механизме власти одни колёсики дрогнули и остановились, а другие провернулись. Вице-президентом назначили не Назарбаева, который твёрдо отстаивал необходимость сохранения СССР (с предоставлением республикам большей свободы в экономике и т.д.), а Янаева, плохо понимавшего, что происходит в стране и готового по слабости ума ввязаться в рискованную авантюру.

Через восемь месяцев Янаев стал одним из организаторов августовского путча, в результате которого и развалился Советский Союз.

А если бы Николай Иванович отключил монитор, может, всё бы и обошлось.

Продолжение следует

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