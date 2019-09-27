Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С 2010 года цены в Казахстане выросли приблизительно в два раза, сообщил экономист, исследователь в Норвежском институте международных отношений (NUPI) Данияр Молдоканов.

«Для визуализации роста цен в Казахстане был использован индекс потребительских цен (ИПЦ), который публикуется на сайте Национального банка. Я пересчитал ИПЦ, взяв январь 2010 года за базовый период, чтобы посмотреть на сколько выросли цены в Казахстане с 2010 года (смотрите график). Оказалось, что цены выросли примерно вдвое. При этом самый большой скачок инфляции произошел в 2015 году, между сентябрем и октябрем» — прокомментировал Молдоканов для КазТАГ сообщение о том, что Казахстан вошел в пятерку лидеров по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства.

«Если кому-то интересно, как рассчитывается ИПЦ, могу отослать к моей статье, где рассказывается про инфляцию доступным языком», — предлагает собеседник агентства.

На вопрос, как Нацбанк считает индекс потребительских цен, спикер ответил, что «в двух вариантах».

«В первом варианте за базовый период берется предыдущий месяц, тогда как во втором – за базовый период берется тот же месяц предыдущего года», — поясняет экономист.

При этом, уточняет эксперт, в тех же США индекс потребительских цен считают так же, только в качестве основы берут один базовый год.

«В графике ИПЦ рассчитан так, как это делают в США», — подчеркнул собеседник агентства.

По большому счету, разъясняет спикер, темпы инфляции в Казахстане с начала 2019 года по август составили 3%.

«В целом, инфляция на уровне 5% считается умеренной. В Казахстане, скорее всего, к концу года темпы инфляции будут не значительно выше умеренных и вряд ли превысят рубеж в 7%», — полагает спикер.

По мнению экономиста, такие темпы инфляции больших рисков для казахстанской экономики и банковского сектора не несут.

«Впрочем, учитывая события в Саудовской Аравии (атака боевых дронов на нефтяные месторождения – КазТАГ), цены на нефть, вероятнее всего, будут расти, что положительно скажется на покупательной способности тенге. А это, в свою очередь, немного притормозит темпы инфляции», — заключил Молдоканов.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан вошел в пятерку по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства.

«Узбекистан лидирует по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства по итогам первого полугодия 2019 года. За январь-август цены в стране выросли на 8,2%. Далее за Узбекистаном в рейтинге стран с самой высокой инфляцией в первом полугодии 2019 года расположились Таджикистан (уровень инфляции – 5,8%), Молдова (4%), Грузия (3,1%) и Казахстан (3%)», — говорится в сообщении.