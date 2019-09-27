Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 150 км от Алматы

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Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 150 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 сентября в 10.43 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 150 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,7. Магнитуда MPV 4,1», — говорится в сообщении в пятницу.

Эпицентр располагался на глубине 15 км в Алматинской области недалеко от границы с Кыргызстаном.

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