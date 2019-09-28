Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 28сентября. КазТАГ– Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,1, а продажи – Т388,3.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т387,6, а продают по Т389,1.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т387,9, а продажи – Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т387,63.