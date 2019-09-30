«КТЖ-Грузовые перевозки» не готовы оппонировать на открытой площадке – Ахметов

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. АО «КТЖ-Грузовые перевозки» не готово оппонировать на открытой площадке, сообщил председатель комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики (МНЭ) РК Рустам Ахметов.

«(…) То, что вы говорите о «КТЖ» (АО «КТЖ-Грузовые перевозки» – КазТАГ), это говорит о том, что структура не готова оппонировать на открытой площадке и административно проталкивает свои законопроекты вместо того, чтобы подключиться (к рабочей группе – КазТАГ) и сказать свое веское слово», — ответил на критику ассоциации экспедиторов и перевозчиков Ахметов на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках в понедельник.

Представители частных перевозчиков отметили, что АО «КТЖ-Грузовые перевозки» препятствует вхождению на рынок грузовых железнодорожных перевозок новых компаний. Их выводы поддержали в антимонопольном органе.

«До ноября 2018 года на рынке функционировал единственный перевозчик в лице АО «КТЖ-Грузовые перевозки», которое является дочерней организацией АО «НК «КТЖ» со 100% участием в уставном капитале. Вместе с тем с ноября 2018 года на рынок перевозок ж/д грузов вошли лишь два частных перевозчика ТОО «Dar rail» и ТОО «ТТТ-Сервис» в рамках пилотного проекта, несмотря на то, что государством выдано 28 лицензий на перевозку грузов ж/д транспортом», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

При этом эти две компании – ТОО «Dar rail» и ТОО «ТТТ-Сервис» испытывают трудности. В частности, представитель ТОО «Dar rail» заявил, что компанию не допускают к информационной системе, не увеличивается количество участков, на которые допущены частные компании.

Кроме того, представители частных компаний сообщили о рассматриваемых трех концепциях законопроектов, касающихся ж/д транспорта, которые значительно ущемляют права частных перевозчиков и усиливают монопольное положение АО «КТЖ-Грузовые перевозки». Как оказалось, в антимонопольном ведомстве об этих законопроектах не знали.

«Мы сейчас будем разбираться, где эти концепции законопроектов, и что в них заложено. Но в целом цель рабочей группы – развитие конкуренции на рынке грузовых ж/д перевозок и анализ текущей ситуации. Основные рекомендации рабочей группы – поэтапный доступ на рынок перевозок частных перевозчиков, поскольку законодательно де-юре рынок грузовых ж/д перевозок уже демонополизирован. Законодательно есть (о конкуренции – КазТАГ), но нет фактически доступа к рынку этих частных перевозчиков», — сказал Ахметов в ответ на вопрос корреспондента о том, почему законопроекты прошли мимо комитета.

К слову, представитель самого монополиста на заседании рабочей группы отсутствовал, несмотря на приглашение. «Причину их отсутствия будем выяснять», — заверил Ахметов.

Напомним, с прошлой недели в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики (МНЭ) РК проводятся рабочие группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках, на которых озвучиваются барьеры, препятствующие развитию конкуренции на товарных рынках, а также вырабатываются рекомендации по их устранению.