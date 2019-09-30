Наследный принц Саудовской Аравии прогнозирует «невообразимо высокие» цены на нефть

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман предупредил, что цены на нефть могут подняться «невообразимо высоко», сообщает NDTV.

«Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшую эскалацию, которая будет угрожать мировым интересам. Поставки нефти будут прерваны, а цены на нефть подпрыгнут до невообразимо высокого уровня, которого мы еще не видели», — приводит издание слова наследного принца Саудовкой Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Наследный принц сказал, что он согласен с госсекретарем США Майком Помпео, что теракты 14 сентября, которые повредили крупнейшую в мире нефтеперерабатывающую инфраструктуру и сократили мировые поставки нефти более, чем на 5% мировой нефти, были актом войны со стороны Ирана.

При этом он отметил, что предпочитает мирное решение, потому что война между Саудовской Аравией и Ираном разрушит мировую экономику.

«Наследный принц также сказал, что президенту США Дональду Трампу следует встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы разработать новое соглашение по ядерной программе Тегерана. Попытки организовать их встречу на прошлой неделе на генеральной ассамблее Организации объединенных наций потерпели неудачу», — отмечается в публикации.

Напомним, в ночь на 14 сентября йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали 10 беспилотниками предприятия Saudi Aramco на востоке королевства. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. Взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн барр, что соответствует около 50% добычи компании Saudi Aramco. Часть этих потерь Саудовская Аравия обещала компенсировать из резервных хранилищ. Теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд кубических футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. барр. сжиженного природного газа (СПГ), что наполовину сократит запасы этана и СПГ.