Суд в Алматы отказался прекращать дело по иску к ЕНПФ

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Суд в Алматы отказался прекращать дело по иску к АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщил представитель истца в суде Станислав Лопатин.

«Сегодня в Бостандыкском суде №2 Алматы было вынесено определение, в ходатайстве представителей ЕНПФ о том, что производство по иску должно быть прекращено, (судом в удовлетворении ходатайства – КазТАГ) было отказано, назначена дата рассмотрения иска по существу», — сказал Лопатин корреспонденту агентства в телефонном разговоре по окончании заседания суда в понедельник.

Подавший иск в отношении ЕНПФ юрист Жангельды Сулейманов просит суд признать незаконным недавно проведенный аудит активов фонда, так как, по его мнению, аудит проведен с грубыми нарушениями, за что ЕНПФ заплатил Т43 млн. Позиция ЕНПФ в суде такова, что в гражданских судах нельзя обжаловать подобные вещи, в частности, данный аудит.

Следующее заседание суда состоится 15 октября.