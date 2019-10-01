Более 5 тыс. казахстанских сел не имеют широкополосного доступа в интернет

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 5 тыс. сел в Казахстане не имеют широкополосного доступа в интернет, подключить их планируется до конца 2022 года, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«До конца 2022 года 5089 сельских населенных пунктов будут подключены к сети интернет, для остальных сел будет обеспечена техническая возможность обеспечения интернетом с применением спутниковых технологий», — сказал Жумагалиев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что доступ к интернету будет предоставляться только для перспективных сел.

«Между тем, подключение к сети интернет сельских населенных пунктов будет осуществляться в соответствии со списком перспективных сел, подготовленного министерством национальной экономики», — пояснил министр.

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане широкополосный доступ в интернет обеспечен в 117 городах и более 3 тыс. сельских населенных пунктов – они обеспечены разными технологиями, в том числе оптико-волоконными сетями, сети 3G и 4G. По итогам I полугодия 2019 года оптико-волоконные линии подключены в 83 сельских населенных пунктах, до конца 2019 года будут подключены к сети интернет 685 сел.

При этом министр заявил о планах по внедрению в Казахстане сетей 5G.

«Планы по внедрению 5G в Казахстане: 1. С 2020 года и до конца 2022 года планируется начать строительство сети 5G в промышленных объектах в городах республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 2. Областные центры планируется охватить сетями 5G охватить в 2023-2025 годах», — заявил Жумагалиев.