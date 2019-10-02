Компенсации за мобилизацию авто в военное время в РК обещают выплачивать в течение 60 дней

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Выплата компенсаций собственникам за мобилизацию автотранспорта в военное время в Казахстане будет производиться в течение 60 дней, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Только в случае военного положения транспортные средства могут изыматься, при этом, возмещение собственникам, будь то юридические или физические лица, производится в соответствии с бюджетным законодательством в течение 60 дней в размере полной стоимости», — сказал Даленов в ходе обсуждения проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации» на заседании мажилиса в среду.

Данное пояснение министр дал, отвечая на вопрос депутатов, как будет выплачиваться компенсация собственникам автотранспорта, изымаемого на период мобилизации, военного положения и в военное время.

При этом он подчеркнул, что данное положение будет действовать только в военное время.

«Сейчас действуют правила, установленные постановлением правительства в 2005 году. Настоящим законопроектом закрепляется компетенция правительства, чтобы переутвердить данные правила, мы их совместно с минобороны и министерством финансов отрабатываем, чтобы выработать конкретный механизм и нормативы компенсации», — добавил Даленов.

В свою очередь первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба вооруженных сил Казахстана Мурат Бектанов добавил, что «согласно мобилизационного документа, весь автотранспорт в документах имеется».

«Мы его реквизируем для военных нужд», — уточнил вице-министр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о компенсации собственникам, он заявил, что «в целом видения (правил – КазТАГ) нет».

«Но нам поручено разработать, мы вопрос рассматриваем», — добавил Бектанов.