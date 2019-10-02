Подорожания газа в пять раз ожидают монополисты РК в результате отказа от госрегулирования

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Подорожания газа в пять раз ожидают монополисты Казахстана в результате отказа от государственного регулирования, передает корреспондент агентства.

«Сжигание одного кубометра газа дает сегодня примерно 8,5 КВт электроэнергии. Если государство откажется от регулирования цен на товарный газ, стоимость 1 кубометра вырастет с Т20 до Т100», — заявил первый заместитель генерального директора АО «КазТранГаз Аймак» Галым Айдосов в среду на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых рынках.

Руководитель по конкуренции ТОО «Евразийская группа» Николай Пичкарев добавил, что Казахстан может и вовсе остаться без газа.

«Цены поднимутся раза в три-четыре, либо весь газ уйдет на экспорт. (…) Экспортные цены сейчас в четыре раза дороже. То есть, если рынок этот откроют, им (частным компаниям – КазТАГ) выгоднее будет продавать (товарный газ – КазТАГ) на экспорт, по цене экспорта. Если Казахстан захочет купить газ, он вынужден будет купить его в четыре раза дороже, чтобы тот (частная компания – КазТАГ) не продал его на экспорт. У любой компании цель – получение максимальной прибыли. Соответственно, если ценовое регулирование уйдет, то у него будет возможность: продать условно в тот же Китай по $200 или продать за $50 в Казахстане. Что он выберет? Он скажет, нет, конечно, я продам за $200 в Китай. И Казахстану придется покупать газ за $200, иначе он просто уйдет на экспорт», — привел пример Пичкарев.

Председатель комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Казахстана Рустам Ахметов отмечает, что задача антимонопольного органа – проанализировать, возможна ли на рынке товарного газа конкуренция, какие последствия будут, есть ли иные инструменты сдерживания цен, кроме того, что государство «просто стопроцентно присутствует на этом рынке».

«Возможно, мы должны ввести квотирование газа, ограничение на вывоз, чтоб удержать внутри эти цены на газ. Мы понимаем, что страна производит газ, нефть, и цены должны быть ниже на эти продукты. Мы должны поддерживать отечественного потребителя», — заявил Ахметов.

Он отметил, что «сегодня у «КазТрансГаза» есть монопольное право на покупку газа у недропользователя, при этом государством регулируется уровень рентабельности при реализации газа недропользователем на внутренний рынок».

«То есть регулируется цена, по которой продается газ «КазТрансГазу». Дальше «КазТрансГаз» за счет экспорта субсидирует реализацию товарного газа на внутренний рынок. Ежегодно он получает убыток порядка Т40-50 млрд. То есть эта структура рынка позволяет держать цену на товарный газ. Поэтому мы должны осторожно подходить к развитию конкуренции на этом рынке, демонополизации рынка, просчитать все последствия», — заявил спикер.

Как заверил глава комитета, комитет по защите и развитию конкуренции не предлагает отказаться от госрегулирования цен на газ. Вместе с тем он не стал прямо называть «экспертов», которые предлагают отказаться от госрегулирования цен на газ.

«Мы сегодня просто внесли эти рекомендации для обсуждения», — резюмировал Ахметов.